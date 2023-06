Op zoek naar een unieke teambuilding? Met deze 6 activiteiten in Brugge en aan de kust creëer je een hecht team

IN BEELD. Hier zullen senioren in luxe verblijven in Brugge: “Van zwembad over sauna tot kapper”

De nieuwe seniorenresidentie Het Reihof in Sint-Michiels bij Brugge, met 113 volledig uitgeruste één- of tweekamerflats, is klaar om de eerste bewoners te ontvangen. Uitbater Domitys opent in het hart van de Brugse deelgemeente de deuren van haar vijfde Belgische residentie. En de aanwezige luxe is ook beschikbaar voor de buurt. “Je kan er komen zwemmen”, zegt Quince Muyldermans. Benieuwd hoeveel een verblijf maandelijks kost?