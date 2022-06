Op zoek naar een job als vrijwilliger? Kom naar beurs in wijkcentrum Xaverianen

De 25 standen bieden een waaier aan mogelijkheden om je in te zetten als vrijwilliger, nieuwe mensen te leren kennen, vaardigheden te ontplooien, sociale contacten en een netwerk op te bouwen, Nederlands te oefenen... Van Clinidogs over Nachtopvang ’t SAS tot KAAP, van Oranje over Rode Kruis Opvangcentrum tot Stedelijke Musea Brugge: voor elk type vrijwilliger en voor elk type beschikbaarheid is een toffe job te vinden. En dat is nodig, want vele organisaties kampen met een moeilijke doorstart na de coronacrisis en rekenen op extra helpende handen om hun mooie doelstellingen verder te realiseren.