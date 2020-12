Op stap met de Brugse gemeenschapswachten: “Voorbijgangers steken de middelvinger op en roepen verwensingen”

Brugge Celstraf voor winkeldief die in duim van buurtbe­woon­ster bijt om te ontsnappen

23 december Een 32-jarige Fransman is veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel voor twee diefstallen in kledingwinkels langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis, bij Brugge. In zijn vlucht beet Ali B. in de duim van een buurtbewoonster. Uiteindelijk werd hij staande gehouden door militairen.