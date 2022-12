Op de fiets : ontdek het landschap in de buurt van de geplande Ventilus hoogspanningslijn

BruggeZin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Om het jaar goed af te sluiten staan deze week de tien opmerkelijkste recreatieve fietsroutes van 2022 in Vlaanderen op het programma. Zo ontdek je aan de hand van een tocht van 114 kilometer van Zeebrugge tot Avelgem het landschap in de buurt van de geplande Ventilus hoogspanningslijn.

Startplaats: Zeebrugge. Aankomstplaats: Avelgem, 114 kilometer Meer wandel- en fietsroutes vind je hier.

In 2022 werd beslist dat Elia in de toekomst een hoogspanningslijn zal bouwen tussen Zeebrugge en Avelgem. het Ventilustraject, in de toekomst een hoogspanningslijn komt. De hoogspanningslijn moet de groeiende elektriciteitsopwekking op de windmolenparken op de Noordzee naar het binnenland transporteren. Het dossier zorgde in 2022 voor heel wat lokaal protest en problemen binnen de Vlaamse Regering. Met deze knooppuntenfietsroute kan je nog even genieten van het landschap zonder hoogspanningslijn.

Lees alles over de heisa rond het Ventilusproject in ons dossier.

De route start aan de kust, in Zeebrugge. Hier werp je een blik op de Noordzee of breng je in het bezoekerscentrum van Lissewege een bezoekje aan de permanente tentoonstelling ‘een gotisch visioen in de polders’, waar je alles ontdekt over de geschiedenis van het witte dorp aan de hand van foto’s, maquettes en een verzameling archeologische vondsten van de voormalige cisterciënzerabdij. Vervolgens passeer je langs de historische stad Brugge, met onder meer het 98 ha grote groendomein Kasteel Beisbroek.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het strand van Zeebrugge. © Getty Images/iStockphoto

Eenmaal in Lichtervelde kom je aan Huwynsbossen, een prachtige groene long in een relatief natuurarm gebied en tevens een grote trekpleister voor heel wat fietsers en wandelaars in de buurt. De dorstigen onder ons houden best even halt in Roeselare. Daar kan je in de biertuin van biersommelier Belinda Eelbode genieten van verschillende lekkere streekbiertjes. Iets verderop vind je de Bataviawijk, de eerste tuinwijk van ons land waar Roeselaarse vluchtelingen na het einde van de Eerste Wereldoorlog een onderkomen vonden.

Op de route liggen ook heel wat architecturale pareltjes, waaronder Eperon d’Or, een bijzonder art- deco gebouw in Izegem en Kasteel Blauwhuis, een van de imposantste gebouwen van de gemeente met een 11,2 hectare groot park. Op het einde van de tocht fiets je langs Transfo Zwevegem. De imposante kanaalsite geeft een goed beeld van hoe een elektriciteitscentrale voor de Eerste Wereldoorlog werd opgericht. Het gebouw en de turbines zijn er nog, maar nu fungeert het pand als expositieruimte en worden er avontuurlijke sporten beoefend, waaronder zelfs diepzeeduiken in een oude olietank.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De voormalige elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem (archiefbeeld). © Gemeente Zwevegem

Deze wandeling, samengesteld door RouteYou, vind je ook hieronder terug. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.