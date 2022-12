Oostkampse wijnproducent Mérula breidt uit met een nieuwe winkel in Sint-Kruis: “We willen op termijn naar een productie van 125.000 flessen per jaar”

Met de opening van hun prachtige winkel en bijhorende proeverij in Sint-Kruis en de lancering van de Mérula Brut zijn Marino Moenaert en Luc Beke van het gelijknamige Oostkampse wijnhuis helemaal klaar voor de toekomst. Aan ambities geen gebrek want Mérula wil de wijnbouw in de Brugse regio opnieuw stevig op de kaart zetten. “We willen daar een pioniersrol in spelen”, zegt Marino.

Als jonge snaak hielp Marino mee in de serre van zijn grootvader om eetdruiven te kweken. Al snel was hij gepassioneerd door de fruitsoort en enkele jaren later besloot hij een opleiding tuinbouw te volgen. De geschiedenis van Mérula gaat terug naar 2010 wanneer Marino de eerste stokken in de grond stak naast zijn woning in Moerbrugge om er een proefwijngaard aan te leggen. “Toen Luc Beke op een zondagochtend toevallig langs ons huis passeerde, gingen we in gesprek. Mijn passie voor de wijnmakerij sprak Luc zo aan, dat we beslisten om de krachten te bundelen. Mijn kennis en het ondernemerschap en de middelen van Luc maakten ons mogelijk om een kleine droom uit te bouwen tot een volwaardig wijnhuis”, vertelt Marino.

Volledig scherm Wijnhuis Mérula opende zijn winkel in Sint-Kruis. © Benny Proot

Historische wijnbouw in Brugge

Ondertussen heeft Mérula 45.000 ranken, verspreid over verschillende domeinen in Oostkamp, Koekelare en Moerbrugge. Met de aanplanting van ongeveer 24.000 wijnstokken op het domein van De Blauwe Zaal in Sint-Kruis, werd in 2020 ook voet op Brugs grondgebied gezet. “We willen wijnbouw in de Brugse regio terug op de kaart zetten met 8 hectare wijngaarden. Veel mensen weten niet dat er rond 1835 wijnbouw was in Brugge want de bekende sommelier Gido Van Imschoot bevestigt dat ook in zijn boek. Door de oorlogen en de crisissen is dat jammer genoeg verloren gegaan en wij willen pionier zijn om dat in ere te herstellen. Als ze ergens over ons merk spreken, dan moeten ze de link leggen met de Noordzee. We hebben een lokaal product dat perfect aansluit op de vis uit de zee. We produceren 35.000 flessen maar het is onze ambitie om dat op te trekken naar 125.000. Dat hoge aantal is noodzakelijk als je een belangrijke speler op de wijnmarkt wil zijn.”

Het jong Belgisch wijnhuis kiest resoluut voor duurzaamheid. Ze zoeken continu naar alternatieven om de wijngaard met respect voor de natuur te bewerken en deze keuzes komen ook de kwaliteit van de wijnen ten goede. Marino: “Wij zijn ering geslaagd om druiven te kweken met minder chemische middelen aangezien de biorassen 80% van ons totaal vertegenwoordigen.Daarnaast wordt met de aankoop van onder meer een membraanpers en inox vaten met drijvende deksels sterk op innovatie ingezet om elke stap van het proces, van het aanplanten van de wijnranken tot de botteling, efficiënt en met aandacht voor kwaliteit te doorlopen. En het harde werk blijft niet onopgemerkt, want in 2018 werd Mérula Wit gekroond tot ‘Beste Belgische wijn’.

Volledig scherm De wijngaard van Mérula tussen Brugge en Damme. © Benny Proot

Strategische toeristische ligging

Medevennoot Luc Beke kocht de grond naast manège De Blauwe Zaal in Sint-Kruis en bodemanalyses wezen uit dat de grond geschikt is voor druiventeelt. “Deze locatie tussen Brugge en Damme is uniek. We willen de toeristen aantrekken naar onze volledig uitgeruste proeverij met bijhorende winkel die opvalt dankzij zijn strak design. Nu zijn we enkel de zondagvoormiddag open maar tijdens de zomer zien we dat ruimer. Dat zal ook goed zijn voor onze naambekendheid”, licht Marino toe. Om de link met onze stad nog meer uit te spelen heeft Mérula zopas 2 nieuwe producten gelanceerd: ‘Ratafia de Bruges' (19% alcohol) en ‘Eau de vie de Bruges’ (45% alcohol). “In januari 2023 gaat ons eerste personeelslid aan de slag en daar kijken we enorm naar uit”, besluit de wijnbouwer.

Volledig scherm De wijngaard van Mérula tussen Brugge en Damme. © Benny Proot

Volledig scherm Wijnhuis Mérula opende zijn winkel in Sint-Kruis. © Benny Proot

Volledig scherm In de winkel is ook voldoende ruimte om te proeven. © Benny Proot

Volledig scherm De dranken met een naam die naar Brugge verwijst. © Benny Proot

