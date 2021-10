Oostendse politiemotard Nick (41) verongelukt tijdens trainingsrit, voor ogen van collega’s: “Veiligheid, daar stond hij nochtans om bekend”

Oostende/Brugge/LeffingeEen motard van de politie van Oostende is maandagmiddag tijdens zijn dienst verongelukt op de verkeerswisselaar van de E403 en E40 in Brugge, voor de ogen van zijn collega’s. Nick Campe (41) uit Leffinge bij Middelkerke ging aan het slippen in een bocht tijdens een training en belandde tegen de vangrail. “Zijn verlies slaat een diepe wonde binnen ons korps. Inspecteur Nick Campe was een erg gewaardeerd collega”, reageert de politie van Oostende vol droefheid.

Het tragische ongeval gebeurde rond 12 uur. De acht motorrijders van de politie van Oostende moesten eerder op de dag bij het parket van Brugge zijn en besloten er een trainingsrit van te maken, om de rijtechnieken te onderhouden. Op de terugweg naar Oostende reden ze in colonne via de E403 om vervolgens af te draaien naar de E40 richting Oostende. Nick Campe reed voorop. Maar in de bocht tussen beide snelwegen liep het fout.

De motard schoof onderuit en belandde tegen de vangrails. Zijn collega’s het zagen gebeuren. Ze verwittigden de hulpdiensten en probeerden het leven van collega Nick te redden. Intussen werd de rijbaan volledig afgesloten. De hulpdiensten namen het meteen over bij aankomst. Maar een langdurige reanimatie bleek vergeefs. De politiemotard stierf ter plaatse aan zijn verwondingen. Ook de mughelikopter landde op de verkeerswisselaar.

Opleidingen aan collega-motards

“Nick Campe was een zeer gewaardeerd collega binnen de lokale politie Oostende en een uitstekend motorrijder en -hoofdtrainer. Zijn verlies slaat een diepe wonde binnen ons korps. We wensen alle familie, vrienden en collega’s veel sterkte in deze moeilijke tijd. Samen zullen we dit verdriet verwerken. Ons zorgteam biedt alle collega’s en familie de nodige ondersteuning”, zeggen Oostends korpschef Philip Caestecker en Directeur Operaties Hannelore Hochepied.

Nick Campe woonde in Leffinge en trad toe tot de politieschool in september 2002. Hij was sinds 1 mei 2004 actief bij de politiezone Oostende en docent binnen het korps. Hij gaf opleidingen aan de collega-motards en leidde hun trainingen. “Nick stond er net om bekend veiligheid erg hoog in het vaandel te dragen. Dat zeggen we niet nu, maar dat was écht zo”, klinkt het nog binnen het korps, waarvan zijn collega-motorrijders enorm aangeslagen zijn.

Vrouw en kind

De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Een precieze oorzaak van de fatale schuiver is nog niet bekend. Het parket van Brugge stelde een verkeersdeskundige aan om dat te onderzoeken. Wel al duidelijk is dat er geen andere voertuigen of weggebruikers aanleiding gaven tot de crash. Op sociale media hebben onder meer Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld), Oostends brandweercommandant Dries Van der Veken en tal van andere politiekorpsen al hun steun betuigd aan familie, vrienden en collega’s van Nick Campe. De man laat een vrouw en kind achter.

Op de verkeerswisselaar E40/E403 in Brugge kwam maandagmiddag Oostends politieman Nick Campe (41) om het leven. De man schoof uit in de bocht, belandde tegen de vangrail en stierf ter plaatse.

