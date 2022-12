Ook zonder religieuzen kan je voortaan Karmelietenklooster bezoeken: “Maar dit vervangt de persoonlijke begeleiding niet”

Eten in de refter

Tot nu kon je het klooster van de Ongeschoeide Karmelieten enkel met een gids bezoeken. Het is op dit moment ook nog bewoond. “Maar er komt een tijd dat dat niet meer zo is, daar willen we op inspelen”, zegt Van Belleghem. Vooreerst zijn kloosterlingen tot leven gewekt via XR. Vervolgens werden scènes gecreëerd in de verschillende ruimten van het klooster en voor verschillende activiteiten: eten in de refter terwijl voorgelezen wordt, lezen en studeren in de kloosterbibliotheek waar een bijzondere collectie boeken bewaard wordt, vieren en zingen in de kloosterkerk, mediteren in de kluis en bidden en wandelen in de kloostertuin.