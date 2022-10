Ook tv-figuur An Lemmens en acteur Pol Goossen willen dat Brugs Dolfinarium de deuren sluit: “Waar blijft het uitdoofscenario dat ons beloofd is?”

BruggeDierenrechtenorganisatie Bite Back vraagt Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) werk te maken van een uitdoofbeleid voor het laatste dolfinarium in België. Ben Weyts zette de dolfinariumkwestie in 2019 in zijn beleidsprogramma, maar nog altijd is niet afgekondigd wanneer het uitdoofscenario voor het Boudewijn Seapark zou intreden. Een open brief, ondertekend door ondernemers en BV’s, moet spoed zetten achter de kwestie.

Bite Back maant de minister aan tot actie in een open brief, die tevens ondertekend werd door bekende Vlamingen, ondernemers, politici en organisaties. Onder andere An Lemmens, Pol Goossen, Ann Ceurvels, Johan Sebastiaan Stuer, SeaShepherd en Animal Rights ondertekenden mee. In de brief heeft Bite Back het over het contrast tussen dolfijnen in het wild en in gevangenschap. Ze refereren naar een uitspraak die Weyts zelf deed in het Vlaams parlement: “Dolfijnen zijn bij uitstek niet geschikt om te houden in een bassin.” Verder wordt ook aangehaald dat in België al jaren een verbod van kracht is op het gebruiken van wilde dieren in circussen.

Baai in Griekenland

“Het is van belang dat het verbod op het houden van dolfijnen er zo snel mogelijk doorkomt, want dan zijn we er nog niet”, klinkt het bij Bite Back. “Het dolfinarium zal de tijd krijgen om ‘uit te doven’ en hun praktijken af te bouwen; en om alternatieven te vinden, zowel voor hun personeel als voor de dolfijnen.” Voor de dierenrechtenorganisatie is er echter maar één ideaal alternatief: de dolfijnen (een deel van) hun vrijheid teruggeven door hen naar een zogenaamd 'sanctuary’ te laten gaan. Zo is er in Griekenland een baai afgezet die zal dienen voor het opvangen van dolfijnen die in gevangenschap leefden. “De acht laatste Belgische dolfijnen, waarvan er twee ooit nog in het wild gevangen werden, met pensioen sturen in zo’n natuurlijke baai, zou een ongelofelijke overwinning betekenen voor het dierenwelzijn.”

Volledig scherm Het Dolfinarium in Brugge is het laatste in ons land © Benny Proot

België telt nog één dolfinarium, het Boudewijn Seapark in Brugge. Dolfinaria zijn al geruime tijd een veelbesproken thema in het kader van dierenwelzijn, en veel landen vaardigden de laatste jaren dan ook wetten uit die dolfinaria verbieden. De Franse regering van Emmanuel Macron maakte korte metten met dolfinaria in 2020, en ook in Zweden kondigde het laatste dolfinarium aan weldra de deuren te zullen sluiten. Ook in Brussel en Wallonië geldt een verbod op het houden van de dieren. Voor de petitie van Bite Back kwamen meer dan tienduizend handtekeningen binnen. De dierenrechtenorganisatie, en met haar bekende Vlamingen, organisaties en politici, hoopt dat Vlaanderen het voorbeeld van andere landen en regio’s snel volgt.

