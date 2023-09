Ook spelers van Club Brugge wagen zich aan ‘Teqball Table’, het gloednieuwe speeltoestel in kustpark Knapen

In aanwezigheid van een aantal Club Brugge-spelers is in Zeebrugge Teqball Table geopend. Dat is een speeltoestel in het park Knapen, een kruising tussen tafeltennis en voetbal.