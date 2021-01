Ook geen Heilig Bloedprocessie in 2021: “Geleden van de Tweede Wereldoorlog dat we twee jaar na elkaar moeten uitstellen”

“De figuranten toonden zich al ongerust om samen te komen”, vult coördinator Matthieu Clarysse aan. “We hebben nagedacht over een kleinere versie van de processie, maar dan moeten we aan kwaliteit inboeten en dat doen we liever niet.” De Heilig Bloedprocessie gaat sinds 1304 jaarlijks uit, met uitzondering van periodes tijdens de godsdienstoorlogen, de Franse overheersing en de wereldoorlogen. “Zelfs in 1856, toen er cholera heerste, is er een extra editie van de processie gehouden als middel om de mensen zich beter te doen voelen”, zegt William De Groote. “Maar met dit type virus kunnen we zelfs dat niet doen. In 2015 moesten we een jaartje annuleren door de regen, maar het is al van de Tweede Wereldoorlog geleden dat we minstens twee jaar na elkaar niet kunnen uitgaan.”