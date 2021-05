Ook Cercle dient bezwaar in tegen bouw Clubstadion op Jan Breydel: “Zou Club zelf niet beter voor de Blankenbergse Steenweg kiezen?”

Ik heb Clubvoor­zit­ter Bart Verhaeghe al even geleden gevraagd om te wachten met het aanvragen van een omgevings­ver­gun­ning tot er duidelijk­heid was over de Blanken­berg­se Steenweg. Maar dat is niet gebeurd

Al is dat nog niet zeker, omdat ook daar bezwaren zijn voor de komst van een voetbalstadion. “Die onzekerheid noopt ons ertoe om het stadionproject van Club Brugge even op pauze te laten zetten”, zegt Cercle-voorzitter Vincent Goemaere. “Ik heb Clubvoorzitter Bart Verhaeghe al even geleden gevraagd om te wachten met het aanvragen van een omgevingsvergunning tot er duidelijkheid was over de Blankenbergse Steenweg. Maar dat is niet gebeurd. We gunnen Club een nieuw stadion. Maar zolang er geen zekerheid is over onze toekomst, blijven we op Jan Breydel, dat volgens het MER (milieu-effectenrapport, red.) afgebroken moet worden. En dus moesten we wel een bezwaar indienen, hoewel we dat liever niet deden.”