Ook Brugse hotelfederatie mengt zich in toeristen-discussie: “Laat ons vooral de verblijfstoeristen die we beogen niet extra belasten”

Hoste vindt dat korte dagtoeristen die van cruises of excursies komen beter gespreid moeten worden in de tijd en wil die toeristen ook extra belasten. Enkele hoofdrolspelers in het toerisme in Brugge reageerden al in Het Laatste Nieuws. “Eigenlijk is dat geen nieuws, het staat al in het Brugse beleidsplan”, zegt Dimitri Thirion, voorzitter van vzw Hotels Brugge. “Het is het verblijfstoerisme dat voor het meeste return zorgt in Brugge. Het is daarom goed dat we vooral daarop inzetten. Er zijn zeker dagtoeristen die ooit terugkeren om Brugge langer te bezoeken. Maar je moet eerlijk zijn: cruisetoeristen willen vooral zoveel mogelijk steden zien op zo'n kort mogelijke tijd. Die kunnen ze dan afvinken van hun bucket list. Zeer zelden keren ze nog terug.”