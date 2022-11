Onze reporter ging een dag aan de slag als vuilnisman: “Verkeersagressie? Dan toch niet als onze vuilniswagen passeert”

BruggeHet is de Week van de Afvalophaler. Heel wat intercommunales willen hun vuilnismannen en -vrouwen dan ook in de bloemetjes zetten. Sommige riepen zelfs op om een dagje mee te lopen om aan den lijve te ondervinden hoe zwaar het wel is. En dat lieten wij ons geen twee keer zeggen. Het relaas van heel wat kleine, witte vuilniszakken, pijnlijke kuiten en... opvallend weinig stank. “Eigenlijk is dit best een leuke job: goed betaald, veel buiten, af en toe een zakcentje en veel respect”