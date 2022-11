Onze reporter ging een dag aan de slag als vuilnisman: “In het verkeer zijn mensen heel ongeduldig, behalve voor onze vuilniswagen”

Damme Koppel moet elders onderdak zoeken na zware brand in Sijsele: “Ze konden zichzelf wel tijdig in veiligheid brengen”

In de Valkeniersstraat in Sijsele is dinsdagavond brand uitgebroken in een vrijstaande woning. De bewoners waren nog wakker en merkten het vuur tijdig op. Ze konden veilig ontkomen, maar de schade aan hun woning is wel aanzienlijk. “Ze vinden voorlopig opvang in de buurt", zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V), die ter plaatse kwam om de getroffen bewoners te steunen.

10:12