Onwaarschijnlijke beelden: spelers Club Brugge duiken in uitzinnige massa bij aankomst aan oefencomplex

De honderden supporters stonden al enkele uren in de kou en regen te wachten op de spelersbus, die een pak later dan verwacht het oefencomplex kwam opgereden, en hadden duidelijk nood aan een uitlaatklep. Wat aan het oefencomplex gebeurde, is haast hallucinant in coronatijden. In geen tijd veranderde de oprijlaan voor de bus in een kleine festivalweide. Mensen sprongen op elkaar, dansten in het rond, speelden muziek af en toen moesten de deuren van de spelersbus nog opengaan. Geheel onverwacht doken verschillende spelers tussen de supporters? En die laatste? Zij werden helemaal gek. Er was geen houden meer aan en het duurde een eeuwigheid vooraleer de spelersbus verder kon rijden. Ondertussen was van mondmaskers geen sprake. Dat afstand houden was er al helemaal niet bij.