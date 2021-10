Ontsnapte melkslang herenigd met baasje

Het opvangcentrum voor reptielen kreeg de melkslang dinsdag binnen, nadat de brandweer van Brugge het dier moest gaan vangen in een loods van een elektrogroothandel. Het personeel zag het beestje plots rondkruipen. Eerst werd gedacht dat het dier met een vrachtschip was meegekomen, maar Mario Goes van SOS Reptiel in Ichtegem dacht al snel van niet. “De jonge slang was goed doorvoed en in goede conditie. Dat is meestal anders als een exoot een lange reis moet ondergaan. Ik vermoedde al dat de slang ergens ontsnapt was en een schuilplaats zocht tegen de koude”, aldus Goes.