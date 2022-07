Ontdek stadsnatuur en vergeten erfgoed tijdens parkwandeling

Duatlon Lotte Claes toont zich de beste op Alpe d’Huez: “Dit is mijn revanche na World Games”

Amper een dikke week nadat ze op de World Games in het Amerikaanse Birmingham de verkeerde richting werd uitgestuurd en zo een potentiële podiumplaats door haar neus geboord zag, heeft de naar Brugge uitgeweken Wase Lotte Claes haar ware duatlonklasse getoond. Dinsdag schreef ze immers de prestigieuze duatlon op Alpe d’Huez op haar naam. Ze had maar liefst zes minuten voorsprong op de nummer twee en dat was ook een landgenote met Alexandra Tondeur.

