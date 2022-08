“Onmogelijk om zo'n bedragen te betalen”: Brugse jeugdbeweging slaakt noodkreet en vreest voor toekomst door torenhoge energieprijzen

Brugge“We zitten met de handen in het haar. Deze bedragen kunnen wij niet betalen.” Ook bij jeugdbewegingen zorgen de hoge energieprijzen voor ongekende problemen. Chiro Sint-Jozef richt zich in een open brief aan het stadsbestuur van Brugge en vraagt de stad om hulp. Want, zo vinden ze, hun lokaal is slecht geïsoleerd en daarom loopt de factuur nóg hogerop. Bij de stad zijn ze evenwel duidelijk: de factuur volledig betalen gaan ze niet doen. “Als we het voor hen doen, moeten we het voor iedereen doen. Jammer genoeg zijn ze geen alleenstaand geval”, stelt bevoegd schepen Mathijs Goderis (Vooruit). “Maar we gaan samen wél op zoek naar een oplossing. Het kan niet de bedoeling zijn dat een jeugdbeweging overkop gaat uit financiële noodzaak.”