Ongeruste buurman belt brandweer, maar die kan geen brand aantreffen

De brandweer rukte maandag rond 13 uur in grote getale uit naar het centrum van Sint-Kruis. Een man had melding gemaakt van rookontwikkeling in het appartement van z’n buur. De brandweer was snel ter plaatse en kon via een ladder aan de voorkant van het gebouw de flat betreden. Na een eerste doorzoeking kon echter geen brand worden aangetroffen. Ook een verdere controle van het gebouw bracht geen noodsituatie aan het licht. De brandweer kon op die manier snel terugkeren na de kazerne. Eerste bedankten ze wel nog de bezorgde buurman voor zijn kordate optreden.