‘Ongehoorzame’ horecabaas Hans laat klanten klapstoeltjes meebrengen: “Ik ben blijkbaar de enige die zijn mond durft opendoen”

BruggeEigenlijk had horecagezicht Hans Blanckaert van Kingsclub in Brugge vandaag zijn restaurant willen openen voor het publiek , met - zo hoopte hij - in zijn kielzog vele andere uitbaters. Dat deed hij uiteindelijk niet. “Ik ben niet zo dwaas om 4.000 euro boete te riskeren”, zegt Blanckaert. Maar dat wil niet zeggen dat de man zich zomaar bij de horecasluiting neerlegt.

Al weken is Hans Blanckaert van Kingsclub in Brugge zowat de meest 'ongehoorzame’ van alle Brugse horecaondernemers. Het begon met filmpjes op Facebook waarin hij de maatregelen van de overheid aan de kaak stelde en de gedwongen sluiting van de horeca hekelde. Die filmpjes gingen het land rond. Een paar weken geleden organiseerde Blanckaert in de Slachthuisstraat in Brugge een bijeenkomst van een kleine honderd mensen. Nog eens om zijn ongenoegen te uiten. Vooral het feit dat hij zijn terras niet mag uitbaten, zit de horecaman hoog.

“Het is belachelijk dat we ons terras niet mogen buitenplaatsen, terwijl het in parken en op marktpleinen allemaal kan”, zegt hij. “In Brugge zetten ze zelfs de picknickbanken buiten, maar wij mogen onze zaken niet openen.” Had Hans niet aangekondigd dat hij op vrijdag 2 april de Kingsclub weer zou openen? “Dat was het initiële plan en ik ben ontgoocheld dat ik dat statement niet kan maken”, zegt hij. Op Facebook kreeg hij er bovendien al van langs: volgers vonden dat hij zijn beloftes niet nakwam.

“Had de regering niet beslist dat alle contactberoepen weer zouden moeten sluiten, dan had ik hier vandaag iedereen om 10 uur met plezier verwelkomd", zegt Hans. “Maar ik moet ook niet belachelijk gaan doen. Bovendien heeft iedereen een grote mond op sociale media, maar valt de steun uiteindelijk zwaar tegen. Het ziet ernaar uit dat ik de enige horecabaas in Brugge ben die zijn mond durft opendoen en die opkomt voor de horeca. Maar ik ben natuurlijk zo dwaas niet om die 4.000 euro boete alleen te riskeren. Het is al erg genoeg dat de overheid zo traag over de brug komt met onze coronapremies, dat ik ze straks nog eens zou moeten betalen ook.”

Picknicken

Het ‘statement’ is dan ook een beetje kleiner uitgevallen dan oorspronkelijk gepland. Hans verkocht in de aanloop naar vrijdag takeawaygerechten. Je kon onder meer parelhoen, vispannetje of pizza bestellen. “Er is plaats genoeg in de straat om klapstoeltjes mee te brengen, want picknicken mag wél van de regering. Het is genoeg geweest. We moeten écht op straat komen. Niet alleen de horeca, maar ook al die andere beroepen die verplicht gesloten zijn. We zitten met ons hoofd onder water.”

Aan de Kingsclub in Brugge mag je niet op het terras zitten, maar kan je vandaag wel picknicken met de takeaway van de zaak.