Onderzoek naar “zwarte aap” tegen Kompany afgerond: “Afgesloten zonder gevolg”

19 december 2021. Club Brugge speelde net 2-2 gelijk tegen Anderlecht in het eigen Jan Breydelstadion. Maar over de wedstrijd heeft niemand het na afloop. Want een geëmotioneerde Vincent Kompany haalt in zijn interview hard uit. Hij verwijt enkele Club-supporters ervan hem en zijn spelers racistisch te hebben benaderd. “Ik ga sowieso gedegouteerd naar huis”, klonk het. “Mijn staf, mijn spelers en ikzelf zijn de hele wedstrijd uitgescholden voor bruine aap en wat dan ook.”

Vier maanden later wordt dat ook bevestigd. Het onderzoek werd namelijk afgesloten zonder gevolg. “Het dossier zal op strafrechtelijk gebied zonder gevolg worden gerangschikt”, klinkt het bij het parket van Ieper, dat gespecialiseerd is in racismedossiers. “Op basis van getuigenverklaringen en camerabeelden konden een aantal verdachten geïdentificeerd worden. Het is echter onmogelijk om op basis daarvan precies te achterhalen wie welke uitspraken heeft gedaan. En het is onvoldoende bewezen dat alle elementen van de strafrechtelijke inbreuken voorzien in de antiracismewet zijn vervuld.”