Onderzoek naar verdacht overlijden in Brugse gevangenis

Brugge “Als je uit het water komt, voel je je vingers en tenen niet meer”: Célestine Van Hoorickx (39) behaalt als enige Belgische deelnemer twee medailles op WK ijszwemmen

Ons land behaalde zopas twee bronzen medailles op het WK ijszwemmen in Polen. Dat u de sport niet kent, is geen schande, want er deed ook maar één landgenote mee: Célestine Van Hoorickx (39), een verpleegster uit Brugge. De sport is vooral bekend in noordelijk gelegen landen. Zwemmers moeten een watertemperatuur lager dan 5 graden Celsius trotseren. “Vaak zie je een zwemmer snel starten en na een paar honderd meter helemaal verkrampen van de kou", zegt Célestine.

9 februari