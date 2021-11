Omwonenden trekken naar Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen bouwplannen Club Brugge

De weg naar een nieuw stadion van 40.000 plaatsen, naast het huidige Jan Breydelstadion, is voor Club Brugge nog altijd niet geplaveid met rozen. Nadat blauw-zwart in oktober van de Vlaamse regering een omgevingsvergunning kreeg voor de bouw van het nieuwe complex, kregen tegenstanders nog 45 dagen de tijd om daartegen in beroep te gaan en een procedure op te starten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die beroepsperiode loopt maandagavond af. Onze redactie kreeg de bevestiging dat er al minstens één bezwaar is ingediend.

Geen procedure van Cercle

De stad laat weten dat het er alles aan zal doen om Cercle een nieuwe thuis te geven langs de Blankenbergse Steenweg. Als dat nieuwe stadion voor groen-zwart er nog niet staat en dat van Club wél, dan mag Cercle tijdelijk in het nieuwe stadion op Olympia spelen. “In dat geval hopen we dat het erg tijdelijk is", zegt Cercle-voorzitter Vincent Goemaere. “Voetbal is emotie, maar nu moeten we even rationeel zijn. Belangrijk voor onze supporters is dat we in dat scenario geen huurgeld aan Club, maar wel aan de stad, moeten betalen.”