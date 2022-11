Olivier Logghe (38) is bijzonder enthousiast over de eerste week in zijn restaurant Ober in Sint-Michiels: “Tot nu toe kreeg ik alleen maar lof van mijn klanten”

Op vrijdag 4 november opende Bruggeling Olivier Logghe (38) in het hart van Sint-Michiels zijn restaurant Ober op de locatie waar jarenlang het bekende café De Tijger gevestigd was. “De eerste week was alvast een schot in de roos”, zegt de zaakvoerder.

Olivier is niet aan zijn proefstuk toe in de horeca. Na zijn opleiding in hotelschool Ter Duinen in Koksijde, liep hij als stagiair mee in diverse sterrenzaken. Hij was ook werkzaam in de Cafédraal in het Zilverpand en restaurant La Porta op ‘t Zand. Eerder dit jaar zette hij zijn schouders onder de pop-up op de Markt 12 in Damme. Ook als vertegenwoordiger in wijnen bouwde hij een groot netwerk uit in de horecamiddens. Het was zijn droom om een eigen zaak uit de grond te stampen. Vorige week werd dat werkelijkheid.

Profileren als restaurant

“Tijdens de eerste dagen werd meteen bevestigd dat er in Sint-Michiels wel degelijk nood was aan een nieuw restaurant”, zegt de kersvers zaakvoerder van Ober. “Mijn concept slaat duidelijk aan, en de feedback die ik krijg is overweldigend positief. De inwoners zijn tevreden dat er weer leven is rond deze hoek, die een hele tijd leegstond. Ik wil mijn zaak profileren als restaurant, verwacht je dus niet aan een tearoom waar je ‘s namiddags langsloopt voor een koffie, pannenkoek of wafel. Onze keuken is open van dinsdag tot en met zaterdag tussen 12 en 14 uur en tussen 18 en 21 uur.”

Op de menukaart staan enkele starters waaronder oesters, garnaalballetjes en escargots. Olivier wil daarnaast focussen op voorgerechtjes om te delen, zoals mergpijp met toast, bouchot mossel tom kha kai, gegrilde langoustines met kruidenboter, ceviche van zeebaars, carpaccio van rundsvlees of tacos met pulled pork en zure room. Volgens de uitbater zorgt dit voor extra gezelligheid aan tafel. “Voor de hoofdgerechten heb ik bewust gekozen voor klassiekers zoals steak tartaar, sliptongetjes of côte à l’os. Zo blijf ik toegankelijk voor een breed publiek.”

Binnenterras in de toekomst

Olivier heeft grondige verbouwingswerken gedaan in het pand waar eerder het legendarische café De Tijger gevestigd was. Aan de bar zijn 20 zitplaatsen en in het restaurant kunnen 44 mensen plaatsnemen. Er komt in het voorjaar ook een binnenterras met verwarming. “Er is een overdekt stuk en een gedeelte dat open en dicht kan met lamellen, waardoor ik die ruimte in de toekomst het hele jaar door zal kunnen benutten. Ik heb ook een vergunning om aan de voorzijde van mijn zaak een buitenterras te plaatsen.”

Tijdens de eerste week kreeg de uitbater van Ober ook vaak te horen dat het handig is dat de klanten de auto gratis kunnen parkeren in de Rijselstraat, Dorpsstraat of aan het gemeentehuis van Sint-Michiels. “Dat is zeker een troef, want je bent hier geen 20 euro kwijt aan parkeergeld en je moet ook geen halfuur rondrijden om een plaatsje te vinden”, besluit hij.



