Oeps: vrachtwagen rijdt zich vast onder spoorwegbrug

Zuienkerke “Een tattoo van een anker staat voor hoop, een zeemans­graf moet onheil voorkomen”: Katrien (66) bundelt opvallende visserij­ver­ha­len in boek

11:20 Wist jij dat er in onze contreien ook verhalen bekend zijn over zeemeerminnen en zeeduivels? Benieuwd naar vertellingen over verdronken dorpen aan onze kust? Auteur Katrien Vervaele (66) uit Zuienkerke wist 13 jaar geleden niets over visserij, tot ze langs kades ging trekken. Ze bundelde in haar nieuwste werk de bijzondere verhalen uit de visserij. Ook bijgeloof op zee komt aan bod. “Zo ontdek je waarom visser Freddy een tattoo van een haai liet plaatsen”, licht ze al een tipje van de sluier.