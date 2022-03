Oekraïens gezin opgevangen in Stalhille: “Drie appartementen en een huis achtergelaten”

Stalhille/Jabbeke/BruggeZe arriveerden vorige week in ons land. En nu mogen ze in een appartement in het centrum van Stalhille verblijven. Het is er nog behoorlijk kaal, afgezien van de kaarsen en bloemetjes die burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) voor hen meebracht. Maar voor het Oekraïense gezin van Georgii (65) betekent het de wereld. “We leren al Nederlands. Want we willen hier niet profiteren”, zegt hij.

Drie appartementen en een huis lieten ze achter in Oekraïne. Georgii Rybin (65) en zijn gezin vertrokken halsoverkop uit hun thuisstad in Oekraïne. Hijzelf werkte er als elektronisch ingenieur, zijn stiefzoon was er jurist en zijn vriendin werkte als ambtenaar aan de overheid. “We hadden er een goed leven. We waren misschien zelfs welgesteld. En plots hangt de stempel van “vluchteling” op ons hoofd. En heb je zelfs geen tandenborstel meer. Daar heb ik het mentaal heel erg moeilijk mee”, zegt hij.

Quote Het was de eerste keer in zijn leven dat de blindheid van mijn stiefzoon in zijn voordeel speelde. Georgii Rybin, Oorlogsvluchteling

Georgii zit samen met zijn vrouw Olha Rybina (55), haar moeder Olena Glynchak (80) en haar zoon Vitalii Hryschenko (32) in de zetel van hun appartement in Stalhille (Jabbeke). Burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) zette de deuren ervan open voor het gezin. En of ze hem daar dankbaar zijn: zijn foto staat als een soort idool in de kast. “Met de kaarsen en de bloemetjes die hij ons gaf er bij”, zegt Georgii. “Als je iets schrijft, vermeld hem dan zeker. Hij heeft ons hart veroverd. Hij gaf ons zelfs zijn eigen kleren en schoenen.”

Nederlandse les aan het volgen

Het gezin zit er een beetje onwennig bij. Ze ogen verlegen, alsof ze zich schamen dat ze hier zijn. De kleren die ze dragen zijn duidelijk niet die van henzelf. Georgii houdt de cursus Nederlands die hij ondertussen al begonnen is stevig tegen zijn buik gedrukt. “Ik wil hier niet profiteren. We gaan twaalf uur per week Nederlandse les volgen. En ik wil kuisen of aardbeien plukken op het veld. Het is niet omdat ik in Oekraïne als ingenieur werkte dat ik me hier te min zou voelen voor zo’n werkjes. Ik ben iedereen hier enorm dankbaar, dus ik wil me nuttig maken.”

Volledig scherm Burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) wordt door het gezin op handen gedragen. © Benny Proot

Het viertal woonde tot een dikke week geleden nog in Zjytomir in Oekraïne. In en uit hun schuilkelder. “Er waren wel bombardementen, maar die bleven aanvankelijk nogal ver weg”, zegt Georgii. Hij is zelf Russisch, maar woont al zijn hele leven in Oekraïne. “Ik wou niet weg. Ik wou zelfs vechten voor Oekraïne. En ik wou al zeker geen plekje van vrouwen of kinderen afnemen. Maar toen hier plots een schooltje verderop gebombardeerd werd, kon mijn dochter me toch overtuigen. Als “oudere man” mocht ik het land toch verlaten. En mijn stiefzoon is blind aan één oog. Het is de eerste keer in zijn leven dat dat in zijn voordeel heeft gespeeld.”

Georgii’s dochter woont in Brugge en wilde haar vader maar wat graag naar hier halen. “We zijn halsoverkop vertrokken. Letterlijk alles hebben we achtergelaten. Enkel de kleren die we droegen en onze hond namen we mee”, zegt hij. “Met de trein gingen we naar de grensovergang met Polen.”

(Lees verder onder foto)

Volledig scherm Georgii laat zijn cursus Nederlands amper los. © Benny Proot

Tweede oorlog voor Olena

Daar begon een helse tocht. Vooral voor Olena, met haar 80 jaar de oudste van het gezelschap. Voor haar is het de tweede oorlog die ze meemaakt. “Ik ben geboren in 1942. Mijn moeder vertelde me dat ze me op haar arm droeg tijdens de bombardementen”, vertelt ze. “Ik ben slecht te been en kom al twee jaar mijn appartement niet meer uit. Ik ben zelfs nog nooit in het buitenland geweest. Maar de nacht dat we vluchtten heb ik tien uur lang gewandeld. Ondersteund door mijn dochter en schoonzoon.”

Met de bus ging het uiteindelijk vanuit Polen naar Berlijn. En daar werden de vier opgehaald. Sinds woensdag wonen ze in Stalhille. Tijdelijk, als het van hen afhangt. “We willen eigenlijk terug van zodra dat kan”, klinkt het. “Maar niemand weet wanneer dat precies zal zijn. Daarom proberen we er nu het beste van te maken. De mensen zijn hier alleszins enorm lief en vriendelijk.”

Burgemeester Jabbeke: “Vooral nog op zoek naar vrouwenkleding” De gemeente Jabbeke engageert zich voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Het appartement in Stalhille is daar een bewijs van. Maar ook in Huis 45 bij Licht en Liefde in Varsenare worden mensen opgevangen. “Ondertussen al dertig mensen”, zegt burgemeester Frank Casteleyn. “Dinsdag komen er nog eens zoveel toe.” De gemeente lanceert ook meteen een oproep voor kledij. “Voornamelijk vrouwenkleding”, zegt de burgemeester. “Voor kinderen hebben we genoeg. Maar voor vrouwen ligt dat moeilijker. Dan denk ik bijvoorbeeld ook aan ondergoed.” Kledij kan afgegeven worden aan Licht en Liefde in Varsenare.