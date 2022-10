Nu ook écht ‘Boeren!’: Club Brugge lanceert eigen groentebox en werkt daarvoor samen met...lokale landbouwers

‘Boeren voor boeren’: zo heet het opmerkelijke initiatief dat Club Brugge vrijdag lanceert. Club en boeren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wekelijks dendert de geuzennaam er van de tribunes. Hard werken, ‘bluvn goan’, recht door zee, voeten op de grond, het zijn gedeelde waarden tussen Club en de landbouwers. “Het is een eerlijk beroep, maar het is niet eenvoudig in de huidige situatie”, zegt CEO Bob Madou. “Maar als boeren elkaar nodig hebben, dan helpen we elkaar. Daarom lanceren we de groentebox, geteeld door lokale boeren, voor boeren, in samenwerking met het Brugse bedrijf Fast & Fresh. Gezonde voeding voor onze fans en een eerlijk verkoopkanaal voor onze lokale boeren.”

Hoe werkt het? Je bestelt je groentebox op boerenvoorboeren.be en haalt deze op aan de Noordtribune van Jan Breydel na de volgende wedstrijd. Dat is 19 oktober al het geval. Je vertrekt dus naar de wedstrijd van jouw favoriete ploeg en komt thuis met gezonde voeding voor een week. “‘De boer’ is al twee seizoenen aanwezig in onze campagnes als verpersoonlijking van ons Club DNA”, zegt Madou.

Duurzame economie

“Hij motiveerde ons om trots te zijn op wie we zijn en hielp ons om ‘alleen naar onszelf te kijken’ en rustig te blijven tijdens de playoffs vorig seizoen. Maar Club is al langer meer dan alleen een voetbalclub. We voelen ons als community ook verantwoordelijk voor de omgeving waarin we leven. Lokale landbouw in een duurzame economie promoten we met heel veel trots en plezier. De gezonde en duurzame groenteboxen zijn immers maar een eerste stap in het verder uitbouwen van programma’s met betrekking tot educatie voor onze Club Kids waar we dit jaar op willen inzetten.”

Boerenbond

Ook de Boerenbond steunt het initiatief, zegt voorzitter Lode Ceyssens: “Onze boeren zijn wereldklasse, of ze nu op het voetbalveld staan of met de laarzen in de grond. De fans zullen ongetwijfeld genieten van het lokale lekkers dat onze boeren met veel passie en kennis telen.”

Elke box kost 15 euro. Je bestelt je boerenbox via de webshop of komende zaterdag 8 oktober aan de container aan het stadion en kan hem ophalen op woensdag 19 oktober, woensdag 26 oktober, zaterdag 29 oktober en vrijdag 11 november aan de boerencontainer op parking Noord.

