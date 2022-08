Nooit zoveel klachten over geluidsoverlast in Brugge dan deze zomer: “Sommige evenementen moeten we herbekijken”

Iedereen is het erover eens: het was een geweldige zomer. Veel zon, veel evenementen en eindelijk geen coronamaatregelen meer. Zowat elk festival of evenement werd een succes dankzij de weersomstandigheden en de knaldrang. Maar die heeft ook een keerzijde in Brugge: nooit eerder zag burgemeester Dirk De fauw zoveel klachten binnenkomen. En dan vooral over geluidsoverlast. “Het was warm, mensen slapen dan wat vaker met de ramen open", bedenkt hij zich. “Maar veel van de klachten waren ook echt terecht.”