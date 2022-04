Nomade Open Air kiest voor derde editie voor kanaal Gent-Oostende als uitvalsbasis: “Voor elke promotiepost die online gedeeld wordt, planten we een boom”

In 2020 kon het evenement uiteraard niet doorgaan en ook vorig voorjaar liet Covid het niet toe om onbezorgd en zonder mondmasker te feesten. “Maar dit jaar gaan we écht knallen”, aldus organisator Joris Vandaele. “We programmeren ritmische disco, house en techhouse overdag, en dan in de late uurtjes de stevigere techno.” Wie denkt dat de organisatie van het evenement louter commercieel is ingesteld, heeft het mis. Zo lieten ze aan het begin van de coronacrisis met de winst van voorgaande edities bakkenvol faceshields maken om vervolgens gratis uit te delen aan het personeel van de lokale ziekenhuizen in Brugge en Oostende, toen daar een nijpend tekort aan was.

Terrein voor duizenden bomen

“Als de mensen die komen feesten ons lokaal concept steunen, dan doen wij maar al te graag lokaal iets terug”, klinkt het. “Dat kan onze karma enkel maar ten goede komen.” Ook dit jaar onderscheidt Nomade zich van de meeste andere evenementen door een opvallend initiatief. “We hebben een terrein gevonden waarop we duizenden bomen kunnen zetten. Hoe meer mensen onze posts op Facebook en Instagram delen, hoe meer bomen we aankopen om dan in november te planten. Dat lijkt ons een stuk nuttiger en verantwoorder dan zware promotiebudgetten te betalen aan sociale media.”

Tickets en info

“Zoals steeds is het de bedoeling een gezellig en decoratief openluchtfeest neer te zetten. We willen bewust geen grootschalig festival zijn of worden. Toch dromen we er stiekem van om opnieuw een uitverkochte editie te mogen meemaken zoals in 2019”, besluit de organisatie. Meer info en tickets via www.facebook.com/nomadeevents.