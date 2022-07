Nog tickets voor Herman van Veen in Concertgebouw

Brugge Aanzienlij­ke schade in school Maricolen na zware brand in kunstate­lier

Er is vannacht een brand uitgebroken in de school Maricolen in het centrum van Brugge. Er vielen geen gewonden, maar de schade is wel “aanzienlijk”. Onderzoek zal nu moeten uitwijzen wat de precieze oorzaak is.

17 juli