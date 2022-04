Nog deze week een regenboogzebrapad in Brugge

Regenboogzebrapaden duiken steeds meer op in het straatbeeld. Ze bestaan in verschillende formaten: gekleurde strepen tussen de witte banden, witte strepen op de gekleurde strepen of een gekleurde band parallel met het witte zebrapad. Allen hebben ze één zaak gemeen: de boodschap dat iedereen welkom is, ongeacht diens seksuele geaardheid of genderidentiteit. Brugge heeft al een gelijkaardig symbool ter hoogte van het Zilverpand.