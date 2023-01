Nieuwe uitbaters voor Proxy Delhaize Malehoek

BRUGGE Kinderen bezorgen Linda (69) hun tekening, zij maakt er knuffel van voor kankerpa­tiën­tjes: “Ik doe het voor de twinkeling in hun oogjes”

Ze kreeg ooit een bruine enveloppe in de bus met 45 tekeningen, die de leerlingen van een klasje uit Kuurne hadden gemaakt voor hun aan kanker overleden klasgenootje Lisa. Op basis van die werkjes ontwierp ze knuffels. Toen ze die ging overhandigen, toverde ze prompt een glimlach op het gezicht van de treurende kindjes. Linda Dhont (69) uit Brugge heeft een opvallende gave. Sinds een klein jaar probeert ze ook de kindjes op de kinderkankerafdeling van het UZ in Gent te steunen in hun strijd. Haar verhaal.

28 januari