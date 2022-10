Nieuwe trekpleister voor ‘witte dorp’: waar vroeger de overzet van Lissewege was, is nu een rustpunt voor fietsers en wandelaars

Blankenberge Man (45) die zich urenlang verschans­te na schietpar­tij loste vijf schoten en is vaste klant bij politie: “Iedereen heeft hier schrik van hem”

Wat bezielde G.V. (45) toen hij vrijdagochtend een vijftal schoten loste en daarbij een 38-jarige vrouw raakte in Blankenberge? De veertiger is goed gekend bij de politie en verschanste zich na de schietpartij urenlang in zijn woning. Uiteindelijk konden de speciale eenheden hem overmeesteren. Het slachtoffer, een kennis van de verdachte, is buiten levensgevaar. “Er is al meer dan eens miserie geweest met die gast ...”.

