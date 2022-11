Nieuwe nettarieven verschillen sterk per regio: ontdek hier wat dat voor jou betekent in de provincie West-Vlaanderen

Brugge Alle acties ten spijt: amper één op drie Brugse jongeren in orde met fietsvei­lig­heid

Van 580 gecontroleerde fietsen in basisscholen door de politie van Brugge is amper één op drie in orde. Dat is het bedroevende resultaat van een politiecontrole in Brugse scholen.

22 november