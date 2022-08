Nieuwe maand, nieuwe stunt: Brugse klimaatactivist plakt zich vast aan standbeeld van Manneken Pis

Samen met enkele kompanen van Extinction Rebellion deed hij het 400 jaar oude beeld van Manneke Pis een masker van premier Alexander De Croo aan. De Bruggeling maakte zich ook aan het beeld vast. Zijn boodschap op een spandoek luidde: ‘Pissing away our future’. Wouter Mouton las luidop een tekst voor ter verdediging van de actie. “Ik verwijt premier De Croo uiteraard nalatigheid. We hebben vier klimaatministers en er gebeurt quasi niets. Ik verwijs ook graag naar Earth Overshoot Day: de dag dat de mensheid wereldwijd net zoveel van de aardse grondstoffen, voedingswaren en dergelijke heeft opgebruikt als wat de aarde in één jaar tijd terug kan opbrengen en geproduceerde afvalstoffen kan verwerken. Die dag zijn we dit jaar alweer voorbij. Het gaat elk jaar sneller en sneller.”