Nieuwe groep van 44 verpleegkundigen studeert af aan opleiding van ZoWe

Brugge RESTOTIP. Petite Aneth in Brugge: “Voor een minimale prijs heb je geproefd van sterrenni­veau”

Het is inmiddels tien jaar geleden dat restaurant Aneth haar Michelinster, die ze drie jaar voordien had behaald, moest afgeven. Chef Paul Hendrickx gooide het over een andere boeg. Hij maakte van Aneth het toegankelijker Petite Aneth. Sindsdien is het restaurant bij veel Bruggelingen één van de favorietjes geworden. Onlangs nog stak de Brugse MNM-deejay Robin Keyaert zijn bewondering niet onder stoelen of banken.

27 januari