Nieuwe cultuurvereniging Cultuursmakers houdt fotozoektocht en haalt Piv Huvluv naar Brugge

Om enige naambekendheid te verwerven pakt Cultuursmakers uit met een gratis fotozoektocht in Brugge. In een wandeling van iets minder dan 9 km is het de bedoeling de foto’s van kleine en grote bezienswaardigheden in de juiste volgorde te plaatsen. De zoektocht loopt tot 31 augustus. Voor info of het aanvragen van een digitaal formulier kan je mailen naar dirk.verduyn@skynet.be

De gratis brochures zijn op diverse plaatsen in Brugge te verkrijgen: in de cafés Baron Ruzette (Katelijnestraat) en Vlissinghe (Blekersstraat), in de drie infopunten van stad Brugge: Station, Concertgebouw en Historium, bij Chocolatier Dumon in de Walstraat en in de Carrefour Express in de Katelijnestraat. Ook in Advieskantoor Verduyn in de Vlamingstraat kan je de gratis brochure ophalen (in de voormiddag). Op 16 september volgt de prijsuitreiking in de klokkenzaal van de brouwerij De Halve Maan op het Walplein.

Op zondag 16 oktober is er om 15 uur in zaal De Biekorf een comedy voorstelling van Piv Huvluv, opgebouwd rond het reilen en zeilen van het verenigingsleven in Vlaanderen. Met deze voorstelling toert Piv Huvluv door Vlaanderen in een comedyshow die speciaal voor Cultuursmakers werd uitgedacht. Kaarten (20 euro) te verkrijgen door te mailen naar gryson.erwin@skynet.be of brugge@cultuursmakers.be.

