Nieuwe centrale shop van Musea Brugge opent de deuren: “Er komen nog verschillende nieuwe shops bij”

Bedoeling van de nieuwe inrichting van de centrale shop is om museumbezoekers én toevallige passanten op een meer open manier te verwelkomen. “Onze centrale shop was al een eind aan een grondige heropfrissing toe”, licht Elviera Velghe toe. Ze is directeur Publiek bij Musea Brugge. “Door dit frisse ontwerp, van de hand van onze partner PL/NK, hebben we nu een shop die meer uitnodigt om even binnen te springen en een kijkje te nemen in ons gamma. Ook dat assortiment dat we aanbieden in onze shop hebben we herbekeken. Zo bieden we meer producten aan gelinkt aan onze collecties en aan ons nieuwe huisstijl.”