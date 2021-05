Nieuwe besmettingshaard Indiase variant in Oostende nadat gezin quarantaine niet naleeft

Brugge Eindelijk weer leven in Brugge, inclusief paarden, gidsen en bootjes: “We zijn aan de revival begonnen”

9 mei De bootjes varen weer over de reien, het hoevegetrappel van de Brugse koetspaarden klinkt weer op de kasseien, de gidsen wandelen door de historische binnenstad, de terrassen zitten afgeladen vol én we spotten zowaar toeristen: het lijkt wel alsof Brugge in het weekend van 8 mei definitief begonnen is aan de heropleving. “Al die activiteiten zien in onze stad doet echt deugd”, merkt schepen Nico Blontrock (CD&V) terecht op. Klein minpuntje: de opening van de terrassen zorgde wel voor wat tumult met de uitgaande jeugd.