Nieuw zomerseizoen in Boudewijn Seapark in het teken van zestigste verjaardag

Beernem maakt zich op voor doortocht Ronde van Vlaanderen als ‘Dorp van de Ronde’: “Het leeft echt onder de inwoners”

En of ze van de doortocht van Vlaanderens Mooiste een hoogdag willen maken in Beernem - officieel Dorp van de Ronde in 2023. Een gedroomde passage over Oedelemberg ontbreekt, maar dat maakt de vreugde niet minder groot. Want náást het parcours moet het zondag één groot dorpsfeest worden. En daar hoort de officiële start van de Ronde van Vlaanderen bij. Al is er meer, véél meer. Een overzicht van alle activiteiten in Beernem en omstreken, met het kloppend hart op de Oedelemse Markt.