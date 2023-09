Nieuw type slagboom sluit schoolstraten in Sint-Andries en Sint-Kruis af: “Slagboom naar beneden? Dan kleurt die rood”

Kustred­ders roepen op enkel in bewaakte zones te zwemmen aan zee: “Niet elke redders­post is nog bemand”

Met de tropische temperaturen deze week zoeken heel wat mensen verkoeling aan zee. Zo verwacht de toeristische sector aan de kust komend weekend heel wat volk. Kustredders vragen badgasten alvast om zeker in bewaakte zones te gaan zwemmen. “Niet elke redderspost aan de kust is nog bemand na de zomervakantie”, zegt An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV).