Nieuw logo bezorgt Cerclefans koude rillingen: “Een schande, het lijkt wel een kindertekening”

BruggeMet een filmpje en dagenlang aftellen is donderdag het nieuwe logo van Cercle Brugge op de fans losgelaten. De reacties zijn – op z'n zachtst gezegd – lauwtjes. “Het is een afschuwelijk logo, zonder inspraak van de supporters”, stellen de fans.

“In 1899 opgericht als Cercle Sportif Brugeois en al 123 jaar lang ‘ploeg van ’t stad’. En het plan is dat nog heel lang te blijven. Tijd voor een nieuw hoofdstuk dus: een frisse versie van de filosofie van de vereniging.” Zo start het persbericht dat donderdag de wereld werd ingestuurd. En ook: “Een jaar lang brainstormen, creëren en bijschaven resulteerde in een sportieve toekomstfilosofie en strategie die het Brugs erfgoed eer aan doet.”

Na dagenlang aftellen kregen de supporters van Cercle dan eindelijk het nieuwe logo te zien. En waar het bijhorende filmpje nog leuke commentaren kreeg op de sociale media, viel de ontgoocheling over het nieuwe logo meteen af te lezen.

Quote Het logo zorgde al meteen voor leedver­maak bij andere clubs in 1A

“Wat een afschuwelijk logo”, vindt Kenny Kolijn op de Facebookpagina van groen-zwart. “Gewoon een schande dat zoiets er komt zonder enige inspraak van supporters. Met zo’n acties breek je het goede dat de jongste jaren opgebouwd werd terug af, zeker bij de supporters. Ik had meer gezond verstand en voeling verwacht bij degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn.” Bryan Vandewalle is nog scherper: “De oprichters en oud-bestuurders draaien zich allemaal om in hun graf als ze dit zien. De koninklijke titel die bijna 100 jaar oud is, is ook direct van de kaart geveegd... Het doet me terugdenken aan de tijd van de lagere school toen we als kind voor de Meifoor een affiche mochten tekenen. Dit is hetzelfde niveau. Inspiratie en uitvoering op het niveau van een kind van 10 jaar.”

Club Brugge kreeg van PlaySports een gelijkaardig logo.

Twaalfde man

De rebranding is tot stand gekomen in samenwerking met Skinn Branding Agency, een reclamebureau met Brugse roots. “De voltallige ploeg en het bestuur steunen dit nieuwe hoofdstuk volledig en kunnen niet wachten het ‘nieuwe’ Cercle te presenteren aan de wereld”, klinkt het bij de Vereniging. “Het Cercle-groen kreeg een update die net zoveel kracht uitstraalt als de ambities en speelstijl van het jonge team. De twaalfde man staat altijd in het midden. Dat zal altijd zo blijven.”

Kroontje

We zochten ook nog naar positieve commentaren, maar tevergeefs. “Het heeft niet de waarde die we verwachten”, bleef Franky Bolle nog gematigd. “Wat met al de mooie gadgets van al die jaren? Het kroontje van ons oude logo was wel degelijk veel mooier.” Ook andere voetbalteams in 1A amuseerden zich in de loop van de dag rot met het nieuwe logo. Plots bleken ook onder meer Antwerp en Club Brugge een gelijkaardig concept te hebben.

Jonge supporters

Bij Cercle Brugge zien ze de negatieve reacties ook vandaag. “Maar we horen ook positieve geluiden, zeker van mensen die het logo al een paar keer hebben bekeken", zegt woordvoerder Louis-Philippe Depondt. “Ik hoop dat we kunnen duidelijk maken dat het om méér dan een logo gaat, een verhaal om ook jonge supporters aan te trekken. We kregen commentaar dat het oude logo oubollig was en daarom is daaraan gewerkt. We begrijpen dat dit voor veel mensen emotie is, maar je moet durven vernieuwen.”

Het vroegere logo van Cercle Brugge.

En ook Antwerp heeft plots een 'Cercle-logo'.

