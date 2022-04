Nieuw Kaaidistrict zal hoogste woontoren van Brugge huisvesten: “Wonen en bedrijvigheid zullen samenkomen in deze nieuwe, dynamische stadswijk”

Brugge Schrijnwer­ker tovert nachtres­tau­rant om tot bruine kroeg en gaat die zelf uitbaten: “Horeca is beter voor m’n gezinsle­ven”

In de Mallebergplaats, hartje Brugge, heeft Bram Goethals (32) zopas de gezellige praatkroeg The Fox geopend. De Gentenaar, die al acht jaar in Brugge woont, werkte voordien als schrijnwerker en heeft het vroegere nachtrestaurant 't Gulden Vlies omgebouwd tot zijn droomzaak. “Er staat een speciale snijmachine voor kazen en charcuterie tussen de tafels, dat is de sfeer die ik wil uitstralen.”

