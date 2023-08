Nieuw groepsaanbod om weerbaarheid Brugse jongeren te verhogen

Inbreker die achter­volgd werd door Brugse arts riskeert jaar cel: “Al eerder veroor­deeld in Nederland en Frankrijk”

Compleet op de dool en onder invloed drong de 25-jarige Lahcen I. dit voorjaar de woning binnen van een Brugse arts. Hij had echter pech, want de 46-jarige dokter werd gewekt. Die zette de achtervolging in, kon de buit zo recupereren én de dader staande houden. De inbreker riskeert nu 1 jaar cel. Op z’n proces bleek bovendien dat het niet z’n eerste inbraak was.