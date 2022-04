Nieuw biertje ‘Hijsen!’ is eerbetoon aan overleden barman Nelson

“Het is vier jaar geleden dat we nog eens een brouwsel op de Bruggelingen loslieten", zegt cafébaas Dries Brouckaert. Toen gebeurde dat met de Hazy Daisy, een verwijzing naar de vorige uitbaatster. “In oktober 2021 stapte onze barman Nelson uit het leven. Hij was een erg graag geziene barman, bierkenner en vriend. Als eerbetoon aan Nelson en voor het 39-jarige bestaan van het café lieten we een speciaal bier brouwen bij Brouwerij ’t Verzet in Anzegem.” ‘Hijsen’ is een New Zealand pale ale van 6 procent. De aroma’s worden gedomineerd door de Nieuw-Zeelandse hop Nelson Sauvin. “Dit ingrediënt is verantwoordelijk voor de fruitige geuren als kiwi, kruisbes, passievrucht en witte wijn. Nelson kon geen bier drinken zonder het woord hijsen erbij te zeggen, vandaar de naam”, vertelt Dries.