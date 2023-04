Niet alleen Buitenspeeldag in Brugge, maar meteen ook Buitenspeelmaand

“In enkele minuten tijd alles verloren”: Ghislain (56) dag na zware brand nog steeds onder de indruk

Eén dag na de brand in de Vrijheidsstraat in Assebroek wordt de schade pas echt helemaal duidelijk. Gewonden vielen er niet, maar vier woningen liepen wel schade op. Twee huizen zijn zelfs helemaal onbewoonbaar. “We zijn op de deur van onze buurman blijven kloppen tot hij reageerde. Onrechtstreeks hebben we zo z'n leven gered", zegt Ghislain (56), één van de getroffen bewoners.