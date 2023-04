NET OPEN. Karen (37) heropent deuren van volledig vernieuwd schoonheidssalon in Brugge: “Met knipoog naar Gina Lollobrigida, een kennis van mijn oma”

Brugse feestzaal Lodewijk van Male viert 75ste verjaardag: “Dat er weer vrede komt met de buren, is m'n grootste wens”

Brugges bekendste en stilaan enige feestzaal Lodewijk van Male langs de Maalse Steenweg is aan z'n 75ste jaargang bezig. Wekelijks zijn er twee trouwpartijen, maar ook communies en rouwmaaltijden. Het is Frederic Derycke (43) die de zaak leiding geeft, als derde generatie: “Na corona verloren we onze chef-kok, dus sta ik nu mee in de keuken.”