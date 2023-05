NET OPEN. Beste sommeliers van België openen wijnwinkel in Brugge: “Dat we alleen maar dure flessen verkopen, is een misvatting”

Schooldi­rec­teur drinkt cava’s op feestje en heeft ongeval op weg naar huis: “U heeft een voorbeeld­func­tie, mevrouw”

Een schooldirecteur moet zelf een cursus over alcohol in het verkeer volgen, nadat ze onder invloed met haar wagen tegen een tegenligger is gereden. Dat gebeurde na een feestje op school. Na de botsing reed ze nog even door. “Maar ik wou helemaal niet wegvluchten”, stelde ze in de rechtbank.