Negen nieuwe toestellen voor speelplein Paalbos

Brugge Brugse crèche minstens week gesloten na inbraak en brandstich­ting: “Ze staken een kinderbed­je in brand. Wie doet nu zoiets? Halluci­nant”

“Wie doet nu zoiets? Het was een hallucinant beeld. In mijn 23 jaar als directeur heb ik zoiets nooit meegemaakt.” Basisschool Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries en de bijhorende crèche Sprankel zijn het slachtoffer geworden van een inbraak met brandstichting, waarbij een kinderbedje in brand werd gestoken. De politie voert een onderzoek naar de daders. Het kinderdagverblijf zal al zeker de hele week gesloten blijven.

11 april