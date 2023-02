Negen Albanezen aangehouden in groot onderzoek naar internationale drugshandel: “Bijna 100.000 euro en tal van luxegoederen in beslag genomen”

30 rolstoelen, 10 fietsen, 9 beademings­toe­stel­len en tal van andere spullen gaan van Brugge naar Oekraïne: “Dit materiaal kan levens redden”

Twee vrachtwagens vol Brugse spullen vertrekken eerstdaags naar het Oekraïense Kopychyntsi, een stad van 15.000 inwoners in het westen van het land. Het gaat om medisch materiaal zoals bloeddrukmeters of mondmaskers, maar ook fietsen, rolstoelen en grasmaaiers. Brugge wil zo zijn steentje bijdragen aan noodhulp in het door oorlog getroffen land.